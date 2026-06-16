El Banco de Japón sube los tipos de interés al 1 %, el nivel más alto en 31 años

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Tokio, 16 jun (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) decidió este martes subir hasta el 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, al término de su reunión mensual sobre política monetaria, el nivel más alto en el país asiático desde 1995.

En una reunión marcada por la ausencia de su gobernador, Kauzo Ueda, hospitalizado por la infección de un quiste hepático, el BoJ optó por elevar esta tasa por primera vez en seis meses desde el 0,75 %, ante el aumento de los precios debido a la situación en Oriente Medio por la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que recientemente anunciaron un acuerdo.

Según un comunicado del BoJ, la economía nipona sufre un menor riesgo de desaceleración por los subsidios a la energía instaurados por la Administración de la primera ministra, Sanae Takaichi, así como por la obtención de fuentes alternativas al suministro de materias afectadas por la guerra en Oriente Medio.

El organismo indicó que espera que la economía de Japón continúe creciendo moderadamente «aunque a un ritmo más lento», gracias a factores que impulsan la actividad económica, como los «altos» beneficios empresariales y la mejora de la situación del empleo.

La decisión, prevista por la mayoría de analistas, salió adelante con siete votos a favor y uno en contra, en una reunión dirigida por el vicegobernador Ryozo Himino debido a la hospitalización desde hace una semana de Ueda, quien presentó sus argumentos por escrito pero no pudo votar.

El BoJ adelantó que continuará elevando la tasa de interés a futuro, analizando sus riesgos para la situación económica, con el objetivo puesto en su meta del 2 % del índice de precios del consumo (IPC). EFE

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