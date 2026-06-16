El Banco de Japón sube los tipos de interés hasta su nivel más alto desde 1995

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El Banco de Japón anunció este martes una subida de su tipo de interés al nivel más alto desde 1995 en su lucha contra la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio, incluso después de que Washington y Teherán llegaran a un acuerdo.

El emisor de la cuarta economía más grande del mundo elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 1,0%, su primer aumento desde diciembre.

Esta decisión, en línea con las expectativas del mercado, se produce tras las recientes medidas de endurecimiento monetario del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Indonesia, y antes de una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) esta semana.

Japón dependía de Oriente Medio para alrededor del 90% de su suministro de crudo antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, que ha causado estragos económicos en todo el mundo.

Sus problemas se han visto agravados por la caída del yen, debido al aumento de los precios del petróleo y la diferencia entre los tipos de interés estadounidenses y japoneses.

El gobierno del archipiélago asiático gastó alrededor de 11,7 billones de yenes (72.000 millones de dólares) el mes pasado para apuntalar la moneda, que se ha mantenido estancada en torno a los 160 yenes por dólar.

Con la inflación de Estados Unidos en su nivel más alto en tres años, crecen las expectativas de que la Fed siga el ejemplo, incluso después de que Washington y Teherán llegaran a un acuerdo de paz esta semana.

También se prevé que los responsables del Banco de la Reserva de Australia y del Banco de Inglaterra mantengan sus tipos de interés sin cambios cuando tomen una decisión en los próximos días.

hih-jug-stu/dan/mvl-arm/cr