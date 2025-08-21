El Banco de México analizará más recortes a la tasa de interés en sus próximas reuniones

2 minutos

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- El Banco de México (Banxico) anticipó este jueves que en sus próximas reuniones valorará más recortes a la tasa de interés, para los que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.

La Junta de Gobierno del banco central expuso, en una minuta difundida este jueves, que buscarán implementar acciones congruentes “en todo momento” con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 % en el plazo previsto.

El pasado 7 de agosto, en su última reunión, Banxico rebajó la tasa de interés al 7,75 %, su noveno recorte consecutivo y el primero de 25 puntos base, tras cuatro recortes de 50 puntos.

La inflación general en México descendió en julio al 3,51 %, su segundo mes a la baja, aunque continúa por encima de las expectativas del mercado.

En su última reunión, según la minuta, la mayoría de la junta reconoció que en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB, la economía registró un crecimiento superior al del trimestre anterior.

No obstante, algunos consideraron que pese al repunte, la economía mexicana mantiene un bajo dinamismo y la mayoría expresó que prevalecen condiciones de holgura y anticipó que estas podrían profundizarse.

“La mayoría argumentó que la disminución prevista en la inflación está en línea con la ampliación esperada de las condiciones de holgura, la debilidad del mercado laboral y la apreciación reciente del tipo de cambio respecto de los niveles alcanzados en la segunda mitad de 2024”, señaló el documento.

La Junta de Gobierno señaló también que los cambios de política económica por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguen generando incertidumbre.

Pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, México, cuya economía creció un 1,5 % en 2024 y reportó un crecimiento de 0,7 % en el segundo trimestre de 2025, ha logrado esquivar la recesión anticipada por analistas.

Esta fue la quinta decisión del año del banco central, que anunciará su próxima política monetaria el 25 de septiembre. EFE

csr/mjc/llb