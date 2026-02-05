El Banco de México hace «una pausa» en su bajada de tipos y los deja en el 7 %

1 minuto

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- El Banco de México (Banxico) decidió este jueves «hacer una pausa» en su reducción de los tipos de interés y dejó la tasa de referencia sin cambios en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas, en medio del repunte inflacionario y las persistentes tensiones comerciales.

«La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario», señaló el comunicado del banco central mexicano. EFE

afs/csr/nvm