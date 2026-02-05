El Banco de México hace «una pausa» en su bajada de tipos y los deja en el 7 %

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- El Banco de México (Banxico) decidió este jueves «hacer una pausa» en su reducción de los tipos de interés y dejó la tasa de referencia sin cambios en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas, en medio del repunte inflacionario y las persistentes tensiones comerciales.

«La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario», señaló el comunicado del banco central mexicano, al comentar que la decisión se tomó de manera unánime.

Se trata de la primera vez que no modifica los tipos de interés desde junio de 2024, cuando comenzó el ciclo de recortes consecutivos cuando la tasa se encontraba en el 11 %.

«Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia. Tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”, agregó la nota.

Las proyecciones de Banxico apuntan a un alza de la tasa de inflación en el país, al apuntar a que cerrará 2026 en el 3,6 %, frente al 3 % estimado previamente.

Asimismo, indicó que «en el cuarto trimestre de 2025, el ritmo de expansión de la actividad económica global habría continuado moderándose en relación con el trimestre anterior, en un entorno donde persisten tensiones comerciales».

La decisión de Banxico se alinea con la tomada la pasada semana por la Reserva Federal (Fed) en EEUU que también mantuvo los tipos de interés sin modificaciones tras tres ajustes a la baja.

La próxima decisión de política monetaria en México está prevista para el 26 de marzo. EFE

