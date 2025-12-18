The Swiss voice in the world since 1935
El Banco de México recorta de nuevo en 25 puntos la tasa de interés y la ubica en el 7 %

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 7 %, su decimosegundo recorte consecutivo, en medio del estancamiento de la economía mexicana en 2025 y las presiones inflacionarias controladas.

Esta es la cuarta rebaja de un cuarto de punto en lo que va de año, después de cuatro recortes consecutivos de medio punto, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de recortes del precio del dinero, en línea con la expectativa del mercado.

«La Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7 %», indicó el anuncio de política monetaria. EFE

