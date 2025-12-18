El Banco de México recorta de nuevo en 25 puntos la tasa de interés y la ubica en el 7 %

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- El Banco de México (Banxico) recortó este jueves un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 7 %, su decimosegundo recorte consecutivo, en un contexto de debilidad económica, inflación moderada y presiones comerciales.

Esta es la cuarta rebaja de un cuarto de 25 putos base en lo que va de año, después de cuatro recortes consecutivos de medio punto, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de recortes del precio del dinero, en línea con la expectativa del mercado.

“La Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7 %”, indicó el último anuncio de política monetaria del banco central mexicano de 2025.

La decisión ocurre después de que la semana pasada la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos redujera, por tercera vez consecutiva, las tasas de interés en un cuarto de punto, situándola en el 3,6 %, su nivel más bajo casi tres años.

El banco central dijo que “juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”.

De acuerdo con cifras oficiales, la inflación general en México repunto a 3,8 % al cierre de noviembre, mientras que la subyacente subió hasta 4,43 %, “principalmente por un aumento en la inflación de las mercancías no alimenticias”.

En este tono, el Banxico detalló que las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 se disminuyeron ligeramente, toda vez que subió su pronóstico de inflación general de 3,5 % a 3,7 % y la subyacente de 4,1 % a 4,3 %.

No obstante, el banco central mexicano mantiene la convergencia de la inflación general y subyacente a su meta del 3 % en el tercer trimestre de 2026.

“Dicho ajuste es resultado principalmente de una reducción más gradual de lo previsto en la inflación de servicios, mientras que el aumento registrado en la inflación de las mercancías tiene un impacto menor sobre la revisión de dichos pronósticos. Se continúa esperando que la inflación general converja a la meta en el tercer trimestre de 2026”, detalló.

De cara al futuro, Banxico advirtió que “valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, por lo que dijo estará atento a la evolución de “los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

El consenso de analistas ya anticipaban un ajuste de un cuarto de punto hacia el 7 % y ahora esperan que pueda venir una pausa al ciclo de recortes, ante las presiones inflacionarias y el poco margen de la tasa de interés para combatirlas activamente.

“Todo esto apunta a que viene una pausa en el ciclo de recortes en la tasa de interés, que ya se necesitaba, porque la inflación sigue subiendo y la tasa de interés ya se encuentre en terreno neutral, donde no se impulsa ni se restringe la actividad, pero tampoco se combate activamente a la inflación”, comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económimco y Financiero del Banco Base.

Votaron a favor del recorte la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo, mientras que Jonathan Heath votó por mantener la tasa en 7,25 %. EFE

