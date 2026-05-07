El Banco de México recorta por segunda vez la tasa de interés en 25 puntos hasta el 6,5 %

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves un cuarto de punto los tipos de interés hasta el 6,5 %, en una decisión que mostró la división interna ya que se registró tres votos a favor y dos votos en contra, y apuntó al fin de los recortes en la tasa de referencia

“Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual”, apuntó el Banxico en su comunicado, que indicó que contó con el voto en contra de los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja

El recorte se da en línea con las expectativas de analistas privados, mientras que el consenso espera que sea el último ajuste a la tasa de interés en el año, dejando la tasa de referencia en este nivel en lo que resta del año. EFE

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