El Banco de México valorará realizar «recortes adicionales» a tasa de interés en 2026

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Ciudad de México, 9 abr (EFE).- El Banco de México (Banxico) anticipó este jueves que en sus próximas reuniones valorará realizar «recortes adicionales» a la tasa de interés, en las que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación dentro del objetivo general de un 3 % y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas.

El pasado 26 de marzo, Banxico, de manera sorpresiva, recortó 25 puntos base a su tasa de interés, con lo que retomó el ciclo de recortes tras haber hecho una pausa en febrero, y la dejó en el 6,75 %, en medio de la previsión de una inflación al alza y la incertidumbre por cambios de política económica de EE.UU. y los conflictos geopolíticos.

La Junta de Gobierno del Banco Central expuso, en una minuta difundida este jueves, que si la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia.

Para ello, dijo, tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas, pero adelantó que las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia «sea congruente, en todo momento» a su meta del 3 %.

«La mayoría prevé que hacia delante la debilidad en la actividad económica y las condiciones de holgura en el horizonte de pronóstico incidirán a la baja sobre la inflación», explicó el organismo autónomo.

Los especialistas destacaron como riesgos al alza para la inflación en México los efectos “directos e indirectos” del conflicto en Medio Oriente, al citar como efecto directo el incremento en los precios internacionales de energéticos y anticiparon que su impacto sobre la inflación estaría acotado.

“Todos indicaron que, en parte, ello sería consecuencia de la política de precios máximos implementada por el gobierno federal, la cual reduce el traspaso de los choques en las referencias internacionales de los combustibles a los precios domésticos”, señaló el documento.

En la minuta, la Junta de Gobierno del Banco Central mencionó que la actividad económica ha venido mostrando un menor dinamismo, aunque algunos destacaron que para 2026 se espera que la economía nacional crezca a una tasa mayor que la de 2025, «si bien seguirá mostrando debilidad».

El documento corresponde a la reunión del 25 de marzo, fecha de su más reciente decisión monetaria.

El texto se difunde tras revelarse hoy que la inflación general repuntó al 4,59 % en marzo, tras haber descendido al 3,69 % al final de 2025 y continúa por encima de las expectativas del mercado.

La del pasado 25 de marzo fue la segunda decisión de política monetaria de ocho programadas en el año, el mercado estima que la tasa se estacione en el 6,5 % al cierre del año, lo que daría margen a un recorte más de 25 puntos base en el 2026. EFE

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