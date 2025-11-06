El Banco de México vuelve a recortar 25 puntos la tasa de interés y la deja en el 7,25 %

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves los tipos de interés al 7,25 %, su undécimo recorte consecutivo y el tercero seguido de 25 puntos base, ante la debilidad que ha mostrado la actividad económica, la inflación controlada y los posibles impactos de cambios en políticas comerciales a nivel global.

Esta es la tercera reducción de esta magnitud en lo que va del año, tras cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de bajas, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario ”, señaló el Banxico en su séptima decisión de política monetaria en el año. EFE

