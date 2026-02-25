El banco digital Nubank gana 2.871 millones de dólares en 2025, un 51 % más

São Paulo, 25 feb (EFE).- El brasileño Nubank, el mayor banco digital de Latinoamérica, anunció este miércoles que en 2025 obtuvo un beneficio neto de 2.871 millones de dólares (alrededor de 2.431 millones de euros al cambio de hoy), un 51 % más que el año anterior.

La entidad, que también tiene presencia en Colombia y México, ganó 894 millones de dólares tan solo en el cuarto trimestre, un 50 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el informe de resultados.

En cuanto a los ingresos, estos llegaron a los 16.319 millones de dólares en 2025, un incremento anual del 45 %.

El fundador de Nubank y CEO, David Vélez, afirmó en declaraciones citadas en un comunicado que los resultados reflejan la capacidad de la empresa de «combinar crecimiento con disciplina y con una rentabilidad consistente».

«En el cuarto trimestre, aumentamos nuestra escala, ahondamos nuestra participación y expandimos nuestra rentabilidad», afirmó.

Por otra parte, la cartera total de crédito subió un 40 % de un año para el otro hasta alcanzar los 32.700 millones de dólares a finales de diciembre.

El número de clientes también siguió una senda de crecimiento, al aumentar un 15 % y pasar de 114 millones en 2024 a 131 millones en 2025, en su gran mayoría localizados en Brasil.

La morosidad de entre 15 y 90 días fue del 4,1 % en el cuarto trimestre, frente al 4,2 % del mismo periodo del año anterior. EFE

