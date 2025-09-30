The Swiss voice in the world since 1935
El banco español BBVA anuncia el pago de un dividendo excepcional en plena opa por su rival Sabadell

El banco español BBVA anunció este lunes que pagará un dividendo excepcionalmente alto en un nuevo intento por convencer a los accionistas de su rival Sabadell de aceptar su oferta de compra.

«El Consejo de Administración de BBVA ha acordado el pago de una cantidad a cuenta del dividendo del ejercicio 2025 por un importe bruto de 0,32 euros por acción en efectivo», indicó la entidad en un comunicado.

También precisó que los nuevos accionistas de BBVA como resultado de la opa podrán beneficiarse de ese dividendo.

La oferta de BBVA valora a su rival catalana en 17.000 millones de euros (19.900 millones de dólares), tomando únicamente en cuenta el valor de las acciones que recibirán los accionistas de Sabadell si la aceptan.

Tras la mejora del 10% anunciada la semana pasada, BBVA intenta de nuevo persuadir a los accionistas de Sabadell a aceptar su opa, lanzada el 8 de septiembre, y cuando faltan pocos días para su cierre.

La opa del BBVA, la segunda entidad bancaria de España con más de 78 millones de clientes en 25 países y una fuerte presencia en América Latina, podría dar lugar a un gigante europeo del sector.

Pero muchos actores del mercado la ven con malos ojos, empezando por el propio Sabadell, cuyo consejo de administración consideró que la propuesta infravalora «muy significativamente» el banco, recomendando a sus accionistas rechazarla.

Buscando frustrar la operación, Sabadell vendió su filial británica TSB a Santander por 3.100 millones de euros (3.600 millones de dólares) y prometió una remuneración récord a sus accionistas, gracias en parte a esa venta.

El desenlace de esta operación es muy incierto debido a la multitud de pequeños accionistas de Sabadell, ninguno de los cuales posee más del 7% de su capital.

