El banco español BBVA logra un beneficio récord de más de 6.000 millones de euros

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El banco español BBVA anunció el jueves un beneficio neto récord de más de 6.000 millones de euros (unos 6.800 millones de dólares) en el primer semestre, con un fuerte aumento del 11,1% interanual.

La entidad bancaria originaria del País Vasco, que cuenta con 127.000 empleados y 82,8 millones de clientes en el mundo, detalló en un comunicado que entre enero y junio registró 6.050 millones de euros de beneficios, frente a los 5.450 millones del mismo periodo del año anterior.

El beneficio atribuido superó por primera vez los 6.000 millones de euros, se felicitó en un comunicado el consejero delegado (CEO) del banco español, Onur Genç.

El grupo realizó casi la mitad de su actividad en México, su principal mercado (44,1%), un tercio en España (32,2%), y mantiene presencia en Turquía (7,9%).

Sus ingresos se dispararon un 17,3% interanual en el periodo, hasta situarse en 21.160 millones de euros (24.200 millones de dólares).

El banco está siendo investigado desde mediados de junio, al igual que otros cinco bancos españoles, por un procedimiento abierto por el supervisor bursátil de Madrid (CNMV) por posibles prácticas anticompetitivas.

rbj/adr/pc/mas