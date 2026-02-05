El banco español BBVA registra un beneficio «récord» en 2025, pese al fracaso de la OPA sobre Sabadell

El banco español BBVA anunció el jueves que obtuvo un beneficio «récord» en 2025, gracias principalmente a la llegada de nuevos clientes, y pese a que el año estuvo marcado por el fracaso de su OPA hostil sobre su competidor Sabadell, cuarto banco nacional.

«En 2025, BBVA obtuvo un resultado de 10.511 millones de euros (+4,5% interanual), el mayor de su historia», celebró en un comunicado el segundo banco de España por capitalización.

El año 2025 estuvo, sin embargo, marcado para BBVA por la convulsa historia de la OPA hostil que lanzó sobre su rival Sabadell, que tras varios giros y tensiones acabó fracasando en octubre.

El desenlace del proyecto -que supuso un revés para las aspiraciones de la entidad vasca de crear un gigante bancario europeo- no parece haber afectado al desempeño financiero del grupo, presente principalmente en España, Turquía y, con gran desarrollo en México, donde obtuvo casi la mitad de sus beneficios el año pasado.

«Este magnífico desempeño se ha traducido en una excelente creación de valor, que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas, con un dividendo histórico y el mayor plan de recompra de acciones hasta la fecha», celebró el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, citado en el comunicado.

El grupo «repartirá un dividendo de más de 5.200 millones» de euros, según precisa la nota.

La entidad bancaria originaria del País Vasco, que afirma contar con 127.000 empleados y 81 millones de clientes, justificó estos resultados por «el dinamismo de la actividad y el crecimiento en clientes».

Después de varios meses de tensión, la OPA lanzada por BBVA sobre Sabadell, el cuarto banco de España, fracasó a mediados de octubre, poniendo fin a este mega-proyecto lanzado en mayo de 2024 y que no contaba con el apoyo del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, que temía una reducción de la competencia.

Tras este fracaso, el presidente de BBVA, Carlos Torres, lamentó «una oportunidad perdida para todos», pero desde que se conoció la noticia la acción de BBVA se disparó un 40% en la Bolsa de Madrid, con un mercado visiblemente satisfecho con su desenlace negativo.

En diciembre, BBVA selló además «una alianza estratégica» —cuyo importe no trascendió— con el gigante estadounidense OpenAI, creador de ChatGPT, para acelerar el despliegue generalizado de la inteligencia artificial dentro del grupo, que aspira a reinventarse con la IA.

