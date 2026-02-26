El banco estatal ruso Sberbank aumentó beneficios netos un 7,9 % en 2025

Moscú, 26 feb (EFE).- El beneficio neto del banco estatal ruso Sberbank en el cuarto trimestre de 2025 creció un 13 % interanual, alcanzando los 399.000 millones de rublos (5.178 millones de dólares) y totalizando un crecimiento del 7,9 % en todo 2025, informó este jueves la propia entidad.

El fuerte incremento se debe al tirón de sus ingresos por intereses del Grupo Sberbank, que aumentaron un 20 %, los ingresos por comisiones disminuyeron en cambio un 5 %.

También disminuyeron un 21 % los gastos de reservas en comparación con el año anterior.

Como resultado, el beneficio neto de Sberbank en 2025 aumentó un 7,9 % superando los 1,7 billones de rublos.

El resultado superó los pronósticos de los propios analistas para el último trimestre de 2025, que situaban el crecimiento en un 11 %.

Ayer, el banco VTB, que fue el primero en publicar sus cuentas, reconoció una caída de sus beneficios netos en un 31 % en el cuarto trimestre de 2025.

El crecimiento de Sberbank tiene lugar en un contexto de estricta política monetaria promovida por el Banco Central ruso (del 15,5 % ahora), que los primeros seis meses del año pasado se mantuvo en el 21 %.

Las autoridades rusas han reconocido una ralentización de la economía nacional, que se está reflejando en el cierre de negocios, la caída del consumo y el aumento de precios. EFE

