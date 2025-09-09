The Swiss voice in the world since 1935

El banco italiano Monte dei Paschi toma el control de su rival Mediobanca

El banco italiano Monte dei Paschi (MPS) tomó el control de su rival Mediobanca al término de una oferta pública de adquisición que finalizó este lunes, anunciaron las agencias de noticias Ansa y Radiocor.

MPS, cuya oferta era considerada hostil por el consejo de administración de Mediobanca, controla ahora el 62,3% de su rival en el último día de la opa, según un comunicado de la entidad.

«Esta operación marca el nacimiento de una nueva fuerza competitiva entre los líderes del sector bancario italiano, con una gama de productos y servicios amplia y diversificada en el servicio a las familias, empresas y territorios», según el comunicado.

MPS logró obtener un total de 134.114.712 acciones de Mediobanca, según la misma fuente.

El consejo de administración de Mediobanca, que consideraba esta oferta «inadecuada» y «sin lógica industrial», podría verse obligado a dimitir, según la agencia económica Radiocor.

MPS había mejorado su oferta el 2 de septiembre añadiendo 0,9 euros (1,05 dólares) en efectivo por acción.

Monte dei Paschi, que durante años estuvo en dificultades, sorprendió en enero al lanzar una opa sobre Mediobanca, en un momento en que su capitalización bursátil era muy inferior a la de su objetivo.

En 2017 el banco, uno de los más antiguos del mundo, fundado en 1472, estuvo al borde la quiebra y tuvo que ser rescatado por el Estado italiano, que se convirtió en su principal accionista. 

La opa de MPS sobre Mediobanca tiene el apoyo del gobierno italiano, que espera que la operación cree un gran grupo bancario capaz de competir con Intesa Sanpaolo y UniCredit.

El vice primer ministro italiano Matteo Salvini ensalzó en X una «jornada histórica para el sector financiero italiano». «Estamos orgullosos de haber contribuido al rescate y la reactivación», añadió.

