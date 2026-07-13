El banco japonés Mitsubishi UFJ se convierte en empresa de mayor capitalización en Tokio

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Tokio, 13 jul (EFE).- El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se convirtió este lunes a media jornada en la empresa de mayor capitalización de la Bolsa de Tokio, al ponerse por delante del fabricante automovilístico Toyota, impulsado por el aumento de los tipos de interés hasta el nivel más alto en más de tres décadas.

Las acciones de Mitsubishi UFJ subían un 2,77 % al cierre de la media sesión de la Bolsa de Tokio, hasta superar los 42,2 billones de yenes (alrededor de 228.613 millones de euros) de capitalización bursátil.

Con esta subida, se puso por delante de Toyota (41,03 billones de yenes), que llevaba 22 años en el primer puesto, aunque en las últimas semanas se ha visto superado de forma temporal por el gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank, y por el fabricante de chips Kioxia, gracias al ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

Esta es la primera vez desde el estallido de la burbuja económica que una institución financiera se convierte en empresa líder en el parqué tokiota, en un contexto en el que las acciones bancarias experimentan un notable repunte desde el aumento de los tipos de interés.

En la reunión de política monetaria de junio del Banco de Japón (BoJ), el organismo decidió subir los tipos de referencia a corto plazo hasta el 1 %, su nivel más alto desde 1995, y mostró su intención de seguir elevando la tasa a futuro, con el objetivo puesto en su meta del 2 % del índice de precios del consumo (IPC).

Al cierre de la media sesión, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 1,12 %, o 770,87 puntos, hasta los 67.786,86 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía un 0,2 %, o 8,26 puntos, hasta las 4.027,82 unidades. EFE

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