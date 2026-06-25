El Banco Mundial ofrece apoyo a Venezuela tras sismos y evalúa vías de asistencia

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Washington, 25 jun (EFE).- El Grupo Banco Mundial ofreció este jueves su apoyo al Gobierno de Venezuela mientras analiza vías de asistencia tras los dos terremotos que azotaron la víspera al país, donde ya se registran más de 188 muertos, unos 1.520 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

En un comunicado remitido a EFE, la institución financiera expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los «devastadores» sismos de magnitud 7,5 y 7,2 del miércoles. «Acompañamos en nuestros pensamientos a todas las personas afectadas por esta tragedia», agregó.

«Estamos listos para trabajar con el Gobierno en este difícil momento. Mantenemos un contacto estrecho con las autoridades venezolanas y estamos evaluando la mejor manera de brindar apoyo, incluyendo asistencia técnica y la coordinación con los socios internacionales que están respondiendo a esta emergencia», indicó la entidad multilateral.

Según el más reciente recuento oficial, el saldo de fallecidos en Venezuela se eleva ya a 188 y el de heridos a 1.520. Hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados y 200 personas atrapadas.

También han resultado afectadas al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

Naciones y organizaciones internacionales se han movilizado para prestar ayuda, sobre todo en áreas como Caracas y La Guaira, declarada «zona de desastre» por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La asistencia va en camino a la nación venezolana desde Estados Unidos, México, España y Catar, además de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas. EFE

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