El Banco Mundial respalda 2.000 millones de dólares en créditos comerciales para Argentina

Compartir

1 minuto

Washington, 16 jun (EFE).- El Grupo Banco Mundial (BM) anunció este martes la aprobación de un paquete de garantías para movilizar hasta 2.000 millones de dólares en préstamos de entidades comerciales para Argentina.

El instrumento combina dos garantías, una basada en políticas (PBG, por sus siglas en inglés) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otra de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), según explica el BM en un comunicado.

El BM subraya en el texto que el nuevo paquete de financiamiento busca ayudar a restablecer el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital mediante la movilización de recursos privados para mejorar su infraestructura, competencia en mercados y clima de negocio.

«La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas», explica el comunicado.

El préstamo comercial respaldado por el BM tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.

El BM lanzó su Plataforma de Garantías en 2024 para agilizar procesos, eliminar redundancias y reducir riesgos de inversión en países en desarrollo y con el objetivo de aumentar la emisión anual de garantías 20.000 millones de dólares para 2030. EFE

asb/lfp/nvm