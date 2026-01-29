El banco neerlándés ING ganó 6.327 millones en 2025, un 1 % menos

Bruselas, 29 ene (EFE).- El banco neerlandés ING cerró 2025 con un beneficio neto de 6.327 millones de euros, lo que representa un 1 % menos comparado con las ganancias obtenidas en el ejercicio precedentes, según informó este jueves la entidad.

El volumen de negocios del banco ascendió durante el pasado año un 1,9 %, hasta los 23.035 millones, gracias al aumento de los ingresos por tasas y comisiones (un 14,8 % hasta los 4.602 millones) y de los ingresos por inversiones (que se dispararon casi un 900 % hasta los 129 millones).

El rendimiento de estas dos partidas contrasta con la caída del 2,3 % en el margen por intereses, la mayor fuente de ingresos de la entidad, hasta los 14.681 millones.

Tras descontar unos gastos operativos de 12.583 millones de euros, ING cerró 2025 con un resultado bruto antes de impuestos de 10.451 millones y unas ganancias antes de impuestos de 9.148 millones, con unas provisiones netas sumadas en el último trimestre del año que ascendieron a 365 millones.

Con respecto al comportamiento del banco en el cuarto trimestre de 2025, el beneficio neto aumentó un 22,3 % hasta los 1.411 millones, gracias a un incremento de la facturación del 7,2 % que elevó los ingresos hasta los 5.797 millones.

«Hemos conseguido un fuerte crecimiento comercial mientras alcanzamos unos ingresos totales de 23.000 millones. Esto se apoyó en el crecimiento de nuestra base de clientes y en un incremento del 15 % en los ingresos por tasas hasta 4.600 millones», explicó el consejero delegado de la entidad, Steven van Rijswijk.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó en el 13,2 % y el banco prevé que supere el 14 % en 2026 y el 15 % en 2027. Además, el ratio de capital de máxima calidad (CET1) cerró el pasado ejercicio en un 13,1 %, cincuenta puntos básicos inferior al registrado en el cuarto trimestre del año anterior.

A 31 de diciembre de 2025, ING contaba con una cartera de préstamos a clientes de 721.000 millones de euros, al tiempo que contaba con 721.367 millones en depósitos de los clientes y 151.231 millones de euros en títulos de deuda en circulación.

Como resultado de estas cuentas, la entidad ha propuesto pagar un dividendo final con cargo a 2025 de 0,736 euros por acción en efectivo que se sumará, una vez aprobado en la Asamblea General Anual, al dividendo intermedio de 0,35 euros que se abonó en agosto del pasado año.

ING ha considerado, además, que estos resultados «sientan las bases para unas perspectivas firmes de cara a 2026 y unas perspectivas financieras mejoradas para 2027», ejercicios en el que esperan obtener unos ingresos de 24.000 millones y de más de 25.000 millones, respectivamente. EFE

