El banco Santander consigue beneficios récord en los primeros nueve meses del año

El gigante bancario español Santander anunció el miércoles haber obtenido beneficios récord en los primeros nueve meses de 2025, gracias en particular a la llegada de nuevos clientes, lo que confirma su dinámica actual.

El primer banco español, fuertemente implantado en Europa y América Latina, obtuvo 10.300 millones de euros (casi 12.000 millones de dólares) de beneficios netos entre enero y septiembre, un 11% más que los 9.300 millones del mismo período del año pasado, según los resultados publicados por el grupo.

Son «resultados récord», precisó la sociedad en un comunicado, explicando los resultados por la llegada de «siete millones de nuevos clientes», hasta alcanzar los «178 millones» en todo el mundo.

El grupo presidido por Ana Botín, que cuenta con aproximadamente 200.000 empleados, también se congratuló de haber visto su beneficio neto alcanzar los 3.500 millones de euros solo en el tercer trimestre, un aumento del 8% en un año, en un «sexto trimestre consecutivo de beneficio récord».

«Vamos camino de cumplir todos nuestros objetivos para 2025 y, en un contexto de incertidumbre geopolítica y de mercado, confiamos en seguir generando un crecimiento rentable», explicó Botín en el comunicado.

