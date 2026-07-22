El Banco Santander obtiene un nuevo beneficio récord en el primer semestre

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El gigante español Banco Santander anunció el miércoles un beneficio neto récord en el primer semestre de 7.328 millones de euros (8.359 millones de dólares), un aumento del 15% interanual, gracias a la captación de nuevos clientes.

La cifra asciende, si se incluye la plusvalía obtenida con la venta de sus activos en Polonia, efectiva desde enero, a 8.973 millones de euros (10.236 millones de dólares), precisó el primer banco de España en un comunicado remitido al supervisor bursátil en Madrid (CNMV).

Santander, peso pesado del sector en Europa, aumentó su facturación en los seis primeros meses del año en un 6%, hasta alcanzar los 30.847 millones de euros (35.189 millones de dólares).

El grupo español destacó en su comunicado «el fuerte dinamismo comercial en todos los negocios» que le permitió incorporar «12 millones de clientes en los últimos doce meses», elevando el número total a 182 millones.

«Hemos tenido un buen primer semestre», se congratuló en el comunicado la presidenta de Santander, Ana Botín.

En el pasado semestre, Santander dio pasos para expandirse en Estados Unidos.

A principios de febrero, el grupo firmó un acuerdo para adquirir el Webster Bank por más de 10.000 millones de euros, con el objetivo de reforzar su posición en el mercado estadounidense, considerado prioritario para crecer en los próximos años.

La finalización de esta adquisición estratégica para el grupo está prevista a lo largo de 2026.

A largo plazo, Banco Santander, que encadena resultados récord desde hace varios trimestres, aspira a lograr un beneficio neto anual de más de 20.000 millones de euros en 2028, frente a 14.100 millones en 2025, según su nuevo plan estratégico presentado en febrero.

Fundado en 1857 en el norte de España, el grupo emplea a unos 185.000 trabajadores y cuenta con 3,5 millones de accionistas en todo el mundo. Además de en Europa, está ampliamente implantado en América Latina.

Desde mediados de junio, el banco está siendo objeto, al igual que otros cinco establecimientos bancarios españoles, de un procedimiento abierto por la CNMV en Madrid por posibles prácticas anticompetitivas.

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