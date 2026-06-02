El bangladesí Khalilur Rahman, elegido nuevo presidente de la Asamblea General de la ONU

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Naciones Unidas, 2 jun (EFE).- El bangladesí Khalilur Rahman fue elegido este martes como el próximo presidente de la Asamblea General de la ONU y sucederá a la alemana Annalena Baerbock a partir de septiembre.

Rahman se impuso al candidato de Chipre, Andreas Kakouris, al obtener 99 votos a favor, mientras que su rival recabó 91 apoyos.

Para ser elegido presidente, el candidato necesitaba una mayoría simple, que en este caso se situó en los 96 votos, al haber 190 países presentes.

De acuerdo con la rotación regional, el próximo presidente de la Asamblea General tiene que formar parte del Grupo de Asia y el Pacífico y solo estos dos países presentaron candidatos para el puesto.

Rahman, ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés desde el pasado mes de febrero, fue antes asesor de Seguridad Nacional y alto representante del Gobierno interino de su país para la cuestión rohinyá, la minoría étnica musulmana apátrida originaria de Myanmar (Birmania).

Es doctor en Economía y diplomático desde 1979. Entre 1983 y 1991, prestó servicio en la Cancillería de su país y en la Misión Permanente de Bangladés ante las Naciones Unidas en Nueva York.

En 1999, se incorporó a la Secretaría de la ONU como asesor especial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra y desde entonces ha ocupado altos cargos en la organización.

El cargo de presidente de la Asamblea General, cuyo mandato se renueva cada año, tiene principalmente funciones representativas y de organización de los trabajos del órgano.

Entre otras, las principales funciones del principal órgano deliberativo y normativo de la organización son: nombrar al secretario general a recomendación del Consejo de Seguridad, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año, elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, elección que se llevará a cabo este miércoles, y aprobar el presupuesto de la ONU.

El nuevo presidente iniciará sus funciones el próximo 8 de septiembre, al inicio de la 81º periodo de sesiones de la Asamblea General, poco antes de la semana de Alto Nivel de la ONU en la que se dan cita los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 miembros del organismo. EFE

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