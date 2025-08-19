El Barça pone rumbo a México con la plantilla al completo y ocho jugadoras del filial

3 minutos

Barcelona, 19 ago (EFE).- ‪El Barcelona ha puesto rumbo a México este martes para iniciar la gira de pretemporada -del 19 al 25 de agosto-, en la que el técnico Pere Romeu contará con las 17 jugadoras de la primera plantilla y otras ocho futbolistas del filial.

Será la tercera visita consecutiva del Barça al país azteca, donde el conjunto azulgrana disputará dos amistosos: el 22 de agosto contra un combinado de estrellas de la Liga mexicana y el 24 de agosto de agosto frente al Club América Femenil.

El primer encuentro se jugará a las 04:30 CET (20:30 hora local) en el estadio UANL, con capacidad para 42.000 espectadores y sede habitual de los partidos de los equipos masculino y femenino del Tigres.

Dos días más tarde, el 24 de agosto a las 20:00 CET (12:00 hora local), el Barça se enfrentará al Club América Femenil, donde militan las exazulgranas Sandra Paños y Bruna Vilamala, en el estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México, con capacidad para 36.000 espectadores.

Tras aterrizar en Ciudad de México a las 17:00 -hora local-, el cuadro catalán se ejercitará el miércoles y el jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva del Club América, y participará en distintas iniciativas de promoción y patrocinio.

El mismo jueves, la comitiva viajará a Monterrey para disputar el primer partido de la gira, y el sábado regresarán a la capital mexicana. El domingo se disputará el último partido y, una vez finalizado, las barcelonistas pondrán rumbo de vuelta a Barcelona.

Una gira que contará con la presencia de las diez internacionales españolas que perdieron la final de la Eurocopa el 27 de julio y se incorporaron el sábado a los entrenamientos.

Se trata de la portera Cata Coll, las defensas Irene Paredes, Laia Aleixandri –único fichaje estival- y Ona Batlle, las centrocampistas Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Vicky López y Alexia Putellas, y las delanteras Clàudia Pina y Salma Paralluelo.

De hecho, en los primeros compases de pretemporada, el equipo de Pere Romeu contó solo con siete futbolistas del primer equipo: la meta Gemma Font, las defensas Marta Torrejón, Mapi León, y Esmee Brugts, y las atacantes Kika Nazareth, Ewa Pajor y Graham Hansen.

Además, el técnico catalán ha completado la convocatoria con las siguientes futbolistas del filial: la portera Txell Font, las defensas Emilia Szymczak, Lucía Corrales y Aïcha Camara, las centrocampistas Alba Caño, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y la delantera Celia Segura.

Según confirmó el técnico el pasado sábado tras ganar la final de la Copa Catalunya ante el Badalona Women (1-0), Corrales y Schertenleib pasarán a formar parte del primer equipo este curso, mientras que el resto de futbolistas del filial estarán en dinámica del primer equipo pero conservarán la ficha del ‘B’.

De hecho, todas ellas participaron el sábado en el primer test de la pretemporada, que arrancó oficialmente el 29 de julio con la vuelta a los entrenamientos y terminará el 30 de agosto con el debut en la Liga F, contra el Alhama en el Estadio Johan Cruyff. EFE

1012139

jgc/xsf/og