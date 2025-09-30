El Barça regresa a Argentina en busca de su séptimo título mundial

2 minutos

Barcelona, 30 sep (EFE).- El Barça buscará a partir de este miércoles su séptimo cetro mundial, el segundo consecutivo, en el Mundial de Clubes 2025, que regresa al pabellón Aldo Cantoni de San Juan (Argentina) del 1 al 5 de octubre.

El conjunto azulgrana, equipo más laureado de la competición, defenderá el título logrado en febrero de 2024, en la última edición del torneo, tras superar al Oporto en la prórroga (6-3), después de empatar 3-3 en el tiempo reglamentario.

Y es que San Juan, cuna del hockey sobre patines argentino, será por cuarta vez la sede de un torneo que reúne a los mejores equipos del planeta, un escenario de buenos recuerdos para el Barça, que ya levantó allí el título en 2018 y en la mencionada edición de 2024.

Así, tras un arranque de temporada en el que ya ha conquistado su decimoquinta Supercopa de España y se ha estrenado con victoria en la OK Liga, el conjunto dirigido por Ricard Ares llega lanzado al Mundial de Clubes, que en esta edición presenta un formato renovado.

Participarán ocho equipos de todo el mundo, distribuidos en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, previstas para el 4 de octubre, mientras que los terceros y cuartos jugarán encuentros de consolación para determinar del quinto al octavo puesto.

El Barça, que tenía confirmada su presencia como vigente campeón de la competición, ha quedado encuadrado en el Grupo A, donde se enfrentará al Andes Talleres argentino, subcampeón panamericano (miércoles, 21:30 hora española), al Olimpia Patín Club, campeón de la provincia de San Juan (viernes, 02:30 hora española), y al Sporting de Portugal, campeón de Europa en la temporada 2024-2024 (sábado, 00:00 hora española).

Precisamente el duelo ante el conjunto portugués se perfila como uno de los grandes atractivos de la primera fase. El equipo que dirige Edo Bosch llega en horas bajas tras perder el primer título de la temporada, la Elite Cup ante el Benfica (2-4), pero sigue siendo un rival muy peligroso, con jugadores de la talla de Xano Edo y Rafael Bessa, vigentes campeones de Europa con Portugal, además del español Roc Pujadas.

En el Grupo B figuran el actual campeón de Europa, el Barcelos portugués, junto al Hockey Club San Jorge chileno, que es el campeón panamericano, el Centro Valenciano, campeón argentino, y el Melbourne Roller australiano, representante de Asia y Oceanía.

La final del Mundial de Clubes se disputará el lunes 6 de octubre a partir de la 1:30 hora española. EFE

