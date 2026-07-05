El Barcelona, al mando del venezolano Farías, vence al Cuenca y queda segundo en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 4 jul (EFE).- El Barcelona, al mando del técnico venezolano César Farías, venció este sábado por 2-0 a Deportivo Cuenca y quedó, de momento, en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 29 puntos, contra los 40 del líder absoluto, el Independiente del Valle, por la decimoséptima fecha de la Liga Pro en Ecuador.

El cuadro barcelonista ganó gracias a un autogol del defensa argentino Patricio Boolsen y de su centrocampista Jhonny Quiñónez.

El Deportivo Cuenca dio muestras de un bajón en su nivel de juego en la reanudación de la liga profesional ecuatoriana, que fue suspendida el pasado 30 de mayo para dar paso a la participación de la selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Por su parte, Leones del Norte remontó el partido que perdía, y ganó por 1-3 a domicilio de Libertad con un doblete del atacante Juan Luis Anangonó y otro tanto del centrocampista Darío Pazmiño.

El cuadro libertario se puso en ventaja con anotación de Vilinton Branda y, además, perdió por expulsión al defensa izquierdo Jackson Rodríguez, al minuto 32.

El equipo leonino quedó décimo en la tabla de posiciones, con 20 puntos, mientras el Libertad se complicó ubicándose entre los últimos, con 17 unidades.

La decimoséptima fecha continuará este domingo con los partidos: Macará-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Delfín Emelec. EFE

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