El Barcelona de Rescalvo es eliminado de la Copa Ecuador por un equipo de tercera división
Guayaquil (Ecuador), 28 ago (EFE).- Barcelona, del técnico español Ismael Rescalvo, cayó eliminado este jueves de la Copa Ecuador en los dieciseisavos de final del torneo ante Cuenca Juniors, de la tercera división del fútbol cuatoriano.
El nigeriano Feyiseitan Asagidigbi y el experimentado delantero Roberto ‘la Tuka’ Ordóñez anotaron los goles que dieron la clasificación al equipo cuencano a los octavos de final.
Asagidigbi, de 26 años, aprovechó una distracción de los defensores del Barcelona y, con un disparo rasante desde fuera del área doblegó al portero.
Para complicar más el desordenado y discreto juego del Barcelona, Ordóñez, de 40 años, anotó de cabeza el segundo.
El malestar de los fanáticos del equipo de Guayaquil en el estadio Alejandro Serrano de Cuenca fue notorio y los reclamos apuntaron a Rescalvo, porque alineó a un equipo de suplentes.
Las complicaciones para Barcelona se siguen acumulando, pues en la Liga Pro se ha quedado prácticamente sin opción para ganar el primer billete para la Copa Libertadores de 2026, al encontrarse a 9 puntos del líder Independiente Valle. EFE
rm/fgg/hbr