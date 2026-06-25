El Barcelona transmite sus condolencias a las víctimas del terremoto en Venezuela

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Barcelona (España), 25 jun (EFE).- El FC Barcelona ha mostrado su apoyo a «todas las víctimas y personas afectadas» por el doble terremoto que ha tenido lugar en las últimas horas en Venezuela.

Mediante un comunicado, emitido este jueves, desde el club barcelonista han querido hacer llegar su solidaridad al pueblo venezolano, así como «acompañarlo en estos momentos tan difíciles».

Según informó este jueves la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el doble terremoto ha causado 164 muertos y 971 heridos. Además se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela.

El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42 % de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33 % de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000. EFE

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