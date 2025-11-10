El Barcelona vence al Orense y seguirá la disputa con Liga por la Libertadores 2026

Guayaquil (Ecuador), 9 nov (EFE).- El Barcelona venció este domingo por 1-2 a domicilio al Orense y seguirá la disputa con Liga Deportiva Universitaria de Quito por el billete a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Tras el triunfo ante Orense, gracias a los goles de Janner Corozo, Barcelona alcanzó los mismos 61 puntos que Liga de Quito, que tiene mejor diferencia de goles y un partido pendiente ante el Independiente del Valle.

El gol del Orense lo anotó Michael Bermúdez y su equipo quedó en el último puesto del hexagonal por el título de la Liga Pro, con 50 puntos, los mismos que el Libertad, y el líder es Independiente del Valle, con 73 unidades.

El cuadro del Valle perdió ayer, sábado por 0-2 ante Universidad Católica, que se quedó cuarto, con 55 enteros.

Liga de Quito venció ayer, sábado, 3-1 a Libertad y se consolidó en el segundo puesto con 61 puntos.

Por su parte, El Nacional ganó este domingo por 2-1 a Emelec, en el duelo de los cuadros desesperados por zafarse de la crisis económica que los afecta, que ha determinado que los equipos no se hayan entrenado de forma normal.

Emelec se adelantó con gol de Jaime Ayoví, pero El Nacional remontó a través de Djorkaeff Reasco y Charles Vélez, por lo que El Nacional sumó 42 puntos y el Emelec se quedó con 49, uno menos que el líder, Macará.

El Macará venció por 0-2 de visitante a Deportivo Cuenca, que se quedó en el segundo puesto del hexagonal por un billete para la próxima Copa Sudamericana, mientras Aucas y Delfín cerrarán este lunes la quinta fecha.

Técnico Universitario y Vinotinto empataron 1-1 al cierre de la cuarta fecha del cuadrangular por salvarse de perder la categoría, con goles de Dixon Vera y del argentino Rafael Monti, respetivamente.

El Manta ganó 3-0 a Mushuc Runa y quedó primero con 33 puntos y su rival en el tercer lugar, con 32 puntos; el Técnico Universitario es segundo, con 33, pero con menor diferencia de goles, y último el Vinotinto, con 31 enteros. EFE

