El barco crucero más grande del mundo atracará en Puerto Rico dos veces en 2027

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San Juan, 15 jul (EFE).- El barco crucero más grande del mundo, Legend of the Seas, atracará en el puerto de Ponce (sur) en dos ocasiones como parte de su itinerario inaugural, que incluirá dos paradas programadas el 31 de marzo y 14 de abril de 2027, anunció este miércoles el Gobierno de Puerto Rico.

La comunicación la ofrecieron en una nota de prensa la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

«La llegada del crucero más grande del mundo a Ponce representa un importante voto de confianza en Puerto Rico y en el enorme potencial turístico de la región sur», afirmó González.

«Continuamos impulsando iniciativas que fortalecen nuestra industria de cruceros, generan actividad económica para nuestros municipios y consolidan a la Isla como el principal destino del Caribe», agregó.

El Legend of the Seas, cuya entrada en servicio está programada para el 2026, cuenta con capacidad de hasta 7.000 huéspedes, además de una tripulación de aproximadamente 2,350 personas.

Se estima que las dos paradas en Ponce generarán un impacto económico aproximado de 1 millón de dólares, beneficiando al comercio, la gastronomía, los operadores turísticos y los pequeños y medianos negocios de Ponce y de toda la región sur de la isla.

«La llegada del Legend of the Seas reafirma el posicionamiento de Puerto Rico como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe y evidencia el interés de las principales navieras en continuar ampliando sus operaciones en la Isla», destacó, por su parte, Robles Cancel.

«Estas dos paradas representan un importante impulso para la economía de Ponce y de toda la región sur, al tiempo que fortalecen nuestra estrategia de diversificar el turismo y continuar desarrollando nuestros puertos regionales», añadió. EFE

jm/ajs