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El barco insignia del Convoy Nuestra América llega a La Habana con ayuda humanitaria

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La Habana, 24 mar (EFE). – El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó este martes a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU.

Su llegada, con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, supuso el broche al grueso de las actividades del convoy, que ha congregado a varios cientos de políticos y activistas a lo largo de la última semana. EFE

cdg/jpm/cpy

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