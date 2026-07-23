El barril de Brent alcanza los 100 dólares con la extensión del conflicto al mar Rojo

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El barril de petróleo Brent alcanzó este jueves los 100 dólares ante la extensión del conflicto en Oriente Medio al mar Rojo, tras la reivindicación de los rebeldes hutíes de Yemen de ataques contra petroleros sauditas en la zona.

El barril de Brent del mar del Norte alcanzó la cota de los 100 dólares por primera vez desde finales de mayo durante la jornada, y hacia las 15H45 GMT subía 6,86% a 100,52 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzaba a esa hora un 5,95%, hasta los 92 dólares.

Los precios del petróleo se ven perturbados desde el inicio de la guerra en Oriente Medio y el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del comercio global de hidrocarburos antes del conflicto.

El mar Rojo, que conecta el oceáno Índico con el mar Mediterráneo a través del canal de Suez, se había convertido en una vía alternativa clave para los hidrocarburos de Arabia Saudita.

Pero los rebeldes hutíes, aliados de Irán, amenazan ahora con bloquear el estrecho de Bab el Mandeb, en la costa de Yemen y a las puertas del mar Rojo.

«Con el estrecho de Ormuz y el mar Rojo ahora bajo una presión cada vez mayor, los mercados se preparan ante la posibilidad de que el conflicto pueda interrumpir rutas energéticas clave y mantener los precios del petróleo elevados», dijo Susannah Streeter, estratega jefa de inversiones en Wealth Club.

Un encarecimiento del petróleo puede alimentar la inflación y provocar un aumento de tasas por parte de los bancos centrales, señalan los analistas.

En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que esta extensión de la guerra puede llevar a una inflación más fuerte de lo previsto.

«El choque energético puede intensificarse y sus efectos en los precios y los salarios pueden ser más fuertes de lo previsto», dijo.

Reunidos este jueves, los gobernadores del BCE decidieron mantener la tasa de interés clave en un 2,25%, aunque Lagarde reconoció que algunos participantes sopesaron si era necesario aumentarla.

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