El barril de Brent cae un 2,76 %, hasta 67,55 dólares, al disiparse la tensión EEUU/Irán

1 minuto

Londres, 5 feb (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en abril bajó este jueves un 2,76 %, hasta situarse en 67,55 dólares, al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,92 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando acabó en 6947 dólares.

La fuerte bajada de hoy «se come» prácticamente toda la subida de ayer, que fue del 3,18 %, y lo hace movido por los mismos argumentos: la situación de tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.

Si el Brent reaccionó ayer al alza tras conocerse el estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre los dos países, y eso reavivó los temores a un posible corte del suministro de petroleo en Oriente Medio, hoy llegaron señales de apaciguamiento.

Efectivamente, Estados Unidos e Irán han acordado iniciar mañana conversaciones bilaterales en Omán, con mediación de ese país, con vistas a frenar el programa nuclear iraní.

De todas maneras, el curso del precio del Brent ha sido claramente alcista en el curso del último mes, ya que el 8 de enero se cotizaba a 61,99 dólares, y aunque ha sufrido altibajos, el saldo es claramente positivo.

Con todo los expertos advierten de que la tendencia a largo plazo sigue marcada por el exceso de oferta estructural y la decisión de la OPEP+ de mantener estables sus niveles de producción. EFECOM

fjo/av