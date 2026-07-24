El barril de brent cae un 3,88 %, hasta 96,78 dólares, pendiente de Oriente Medio

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Madrid, 24 jul (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre bajó este viernes un 3,88 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 96,78 dólares, después de que en la víspera sobrepasara el nivel de los 100 dólares, y pendiente de la tensión en Oriente Medio y del tránsito por el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió hoy 3,91 dólares respecto a la negociación previa en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 100,69 dólares.

Pese a ello, en la semana acumula una revalorización del 9,85 % por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y después de que milicias rebeldes hutíes del Yemen, respaldadas por Irán, reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en aguas del mar Rojo y pusieran el foco en el tráfico marítimo por el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada a ese mar.

Este enclave se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz, una de las vías principales para el comercio mundial del crudo y del gas que Irán mantiene bloqueado tras reanudar EE.UU. las hostilidades.

Precisamente, el precio del brent cerró ayer por encima de los 100 dólares por las acciones de las milicias hutíes.

La moderación de los precios este viernes en los mercados de petróleo se debió a las perspectivas de que se vuelva a recurrir a la vía de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. EFE

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