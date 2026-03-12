El barril de brent sube el 10% y se sitúa en 101 dólares tras las declaraciones de Jamenei

2 minutos

Madrid, 12 mar (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, sube más del 10 % y supera los 101 dólares dos horas después de que el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Jameneí, anunciara que el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo de todo el mundo, debe permanecer cerrado.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

El petróleo brent, que lleva toda la mañana registrando una subida en torno al 5-6 %, ha intensificado el alza y a las 15.30 GMT su precio sube un 10,15 % y se sitúa en 101,30 dólares.

Durante la pasada madrugada, el precio del barril de brent ya alcanzaba los 100 dólares, una cota que rebajó después para volver a superarla poco antes de las 13.30 horas GMT y dos horas después superar los 101 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registra un avance del 10,79 % y el barril se encuentra en 96,82 dólares, lo que ha llevado a abrir la Bolsa de Nueva York con caídas en sus tres índices en torno al 1 %, y que a esta hora se sitúan en torno al 1,50 % tanto en el Dow Jones de Industriales como en el S&P 500 y el Nasdaq.

El mercado del petróleo se encuentra inmerso en una espiral de alta volatilidad, en una semana en la que el precio del barril llegó a situarse, el pasado lunes, próximo a 120 dólares, en 119,5, aunque ese mismo día redujo drásticamente su subida tras asegurar el presidente estadounidense, Donald Trump, que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada. EFE

