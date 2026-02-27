El barril de brent sube hasta los 72,48 dólares, el precio más alto en siete meses

Londres, 27 feb (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en abril cerró este viernes en 72,48 dólares en el mercado de futuros de Londres, un 2,86 % más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,64 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 70,84 dólares.

Esta semana el barril de crudo subió el 1,06 %, en tanto que el precio de este cierre es el más alto desde hace siete meses.

Así, el brent vuelve a subir ante la incertidumbre por las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán y los temores crecientes de que Washington ataque al país persa, avivados por las evacuaciones ordenadas o recomendadas hoy por varios países occidentales (y también China) para que sus funcionarios o ciudadanos abandonen Irán y otros países de la región.

Por su parte, el barril de Texas ha experimentado hoy una subida aún mayor, superior al 3 %, también por las mismas razones, poniéndose por encima de los 67 dólares. EFE

