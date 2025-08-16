El bastión político de Evo Morales se alista para votar nulo en los comicios bolivianos

Gabriel Romano Burgoa

Villa Tunari (Bolivia), 16 ago (EFE).- La región boliviana del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del expresidente Evo Morales, se alista para hacer que el voto nulo sea «mayoría» en las elecciones del domingo, al considerar que los ocho candidatos en competencia «no representan» al pueblo, mientras que los seguidores del exgobernante también afirman que un presidente con baja votación sería una «imposición».

«Mañana vamos a hacer conocer con más del 50 % con voto nulo que no estamos de acuerdo, es una democracia sin el pueblo boliviano, con candidatos sin el pueblo boliviano», dijo a EFE Wilma Colque, presidenta de las mujeres de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

La dirigente afirmó que las organizaciones sociales de la región se han organizado para sufragar e instaurar un mecanismo de control que refleje la votación de la población.

Los seguidores de Morales hicieron campaña por el voto nulo en protesta a la inhabilitación del exgobernante a la candidatura presidencial, ya que no pudo conseguir un partido tras su renuncia al oficialismo.

A unas horas de la votación, un cartel enorme con la inscripción «voto nulo», con letras negras y fondo blanco, permanece en el pórtico de bienvenida a la localidad de Villa Tunari, que es la puerta de acceso al Trópico de Cochabamba, mientras las tareas cotidianas se realizan con normalidad cuando rige el auto de buen Gobierno que estableció la Gobernación.

Un par de vallas hechas con tela colgadas en el frontis de una vivienda reflejan la consigna de la votación mientras las actividades se hacen sin demasiada expectativa política. Los rastros de propaganda de los partidos de oposición o del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del que Morales fue líder, son inexistentes.

El mayor afán de algunos es conseguir algo de combustible en la principal estación de la población, en donde hay decenas de camiones aguardando su turno por alrededor 4 horas para tener el tanque a tope y evitar cualquier perjuicio desde el lunes, cuando ya se conozca preliminarmente al ganador de la elección.

En la escuela San Antonio, el recinto más grande de votación habilitado en Villa Tunari, ya están bajo custodia las maletas electorales y se realiza la última capacitación a los notarios y jurados electorales, quienes serán los encargados de registrar los votos.

Miguel Sevilla, coordinador del Tribunal Departamental de Cochabamba (TDE) para la circunscripción 24 dijo explicó a EFE que el trabajo principal es «cuidar el correcto llenado del acta electoral, el cual debe ser trasladado hacia el centro de computo» y que la misma refleje con veracidad los resultados de la elección.

La circunscripción 24 abarca los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel y Shinaota, en este último se encuentra la localidad de Lauca Ñ donde se mantiene una vigilia de cientos de comunarios que brindan seguridad a Morales, quien no ha salido de la región del Trópico de Cochabamba desde noviembre del año pasado, para evitar una orden de captura.

Al respecto, la dirigenta Colque señaló que toda la región se ha vuelto a declarar en «emergencia» ante los indicios que aseguraron tener de un plan para capturar a Morales.

Sin embargo, está previsto que el domingo, Morales salga de Lauca Ñ junto a una multitud y se traslade a Villa 14 de septiembre, una pequeña población, en donde siempre ha votado.

En Bolivia están llamadas a votar 7.567.207 personas mayores de 18 años para elegir al presidente, vicepresidente, y representantes al Legislativo para el periodo 2025-2030.

Dos candidatos opositores, el empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, encabezan las encuestas, mientras que el presidente del Legislativo, el oficialista Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, es el postulante de izquierda mejor posicionado, entre el tercer y cuarto lugar. EFE

