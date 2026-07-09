El BBVA y expresidente del banco español serán juzgados por encargos ilegales a un policía

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El banco español BBVA, el segundo del país, y su expresidente Francisco González serán juzgados por los presuntos encargos realizados a un comisario de la Policía Nacional que en paralelo hacía trabajos sucios de espionaje, informó este jueves la justicia española.

Según un comunicado del Poder Judicial, el juez envía a juicio a la entidad financiera, a González y a otras 14 personas por presuntos delitos de cohecho, así como de descubrimiento y revelación de secretos por «encargos ilegales» al expolicía José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.

Respecto a Francisco González, que presidió el BBVA entre 2000 y 2018, el juez «le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental», explica el comunicado judicial.

«Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco», añadió.

El caso se centra en una serie de trabajos presuntamente encargados por el BBVA a Villarejo, un excomisario de policía que durante años compaginó su actividad policial con una red de empresas privadas de inteligencia y cuya actuación ha sido objeto de numerosas investigaciones judiciales en España.

Según la prensa española, el banco y González habrían presuntamente encargado a Villarejo espiar a empresarios, políticos y periodistas.

La resolución remite el caso a la Audiencia Nacional, la instancia penal española que se encarga de los casos de especial relevancia.

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