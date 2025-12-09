The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El BCE advierte de que simplificar la regulación puede llevar a desregular

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 9 dic (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, advirtió este martes de que simplificar la regulación financiera puede llevar a una desregulación.

«Hay un claro riesgo de que los esfuerzos por simplificar la regulación y supervisión, al final lleven a una desregulación y reducción de la supervisión», dijo Buch en la conferencia de investigación de supervisión de 2025 del BCE.

«Juntos podemos mitigar este riesgo. La resistencia construida la pasada década es un bien público. Debería ser protegido, no negociado por la conveniencia a corto plazo», consideró la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, presenta este jueves unas recomendaciones a la Comisión Europea (CE) para simplificar la regulación financiera y supervisión en Europa. EFE

aia/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR