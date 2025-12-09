El BCE advierte de que simplificar la regulación puede llevar a desregular

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 9 dic (EFE).- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, advirtió este martes de que simplificar la regulación financiera puede llevar a una desregulación.

«Hay un claro riesgo de que los esfuerzos por simplificar la regulación y supervisión, al final lleven a una desregulación y reducción de la supervisión», dijo Buch en la conferencia de investigación de supervisión de 2025 del BCE.

«Juntos podemos mitigar este riesgo. La resistencia construida la pasada década es un bien público. Debería ser protegido, no negociado por la conveniencia a corto plazo», consideró la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, presenta este jueves unas recomendaciones a la Comisión Europea (CE) para simplificar la regulación financiera y supervisión en Europa. EFE

aia/jgb