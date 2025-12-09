El BCE advierte del uso criminal de su nombre y su logo para que la gente realice pagos

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 9 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) advirtió este martes del uso criminal de su nombre y de su logo para propósitos fraudulentos, como pedir a los ciudadanos que realicen pagos.

El BCE dice en su web que algunos criminales usan números de teléfono, direcciones de correo electrónico o webs que se parecen a las del BCE.

Por ello recomienda a los ciudadanos que si tienen la sensación de que algo es raro, no pinchen ningún enlace que aparezca en el correo electrónico, no abran archivos adjuntos y no respondan a invitaciones o campañas.

Por ejemplo, si alguien se pone en contacto con un ciudadano y le dice que trabaja para el BCE y tienen dinero suyo, es un fraude porque el BCE no tiene cuentas bancarias con ciudadanos.

El BCE nunca solicitará información personal de los ciudadanos por correo tradicional, electrónico, por teléfono, mensaje de texto o mensaje instantáneo.

Los miembros del comité ejecutivo nunca contactarán a los ciudadanos para hablar sobre su patrimonio personal o asuntos financieros o para promover planes de inversión.

La inteligencia artificial ha incrementado los vídeos o webs falsas en los que parece que el personal del BCE promociona inversiones.

Otro de los fraudes es decir a la gente que el BCE cobra comisiones por transferencias transfronterizas o que es un banco comercial que proporciona servicios de banca por internet.

También pedir a la gente que realice un pago a través de una web de banca por internet del BCE falsa o del departamento de servicio al cliente del BCE falso.

Asimismo, pedir a la gente que realice un pago porque el BCE bloquea una transferencia de dinero o porque el BCE recolecta depósitos o pagos por compras o cobros en bitcoin u otro criptoactivo.

Algunos mensajes falsos también piden dinero a la gente diciendo que el BCE recolecta fondos para gente que ha sido víctima de un fraude, animando a tomar créditos del BCE a condiciones muy atractivas. EFE

