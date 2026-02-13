El BCE apoya la emisión de eurobonos como activo seguro común pero Merz ha dicho que no

Fráncfort (Alemania), 13 feb (EFE).- Todo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) apoya la emisión de eurobonos, como activo seguro común, pero el canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que no.

«Crear un activo seguro común europeo, muy líquido y de referencia para el euro, que impulse la oferta de garantías de elevada calidad mientras se preservan incentivos adecuados para políticas presupuestarias prudentes», dice el documento con la lista de tareas que se deben realizar que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, entregó a los líderes europeos.

Esta es la postura del BCE y ese documento lo respaldaron todos los gobernadores durante la reunión del Consejo de Gobierno de la semana pasada, o sea: es una propuesta del Eurosistema en su conjunto, que se compone del BCE y los bancos centrales nacionales de cada país.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, se mostró a favor de la emisión de eurobonos bajo determinadas condiciones en un momento en el que está amenazada la seguridad de Europa.

«Hacer atractiva a Europa significa también atraer a los inversores de fuera», dijo Nagel en una entrevista con el portal de noticias «Politico» antes del encuentro informal de líderes de la Unión Europea (UE) el 12 de febrero.

Pero Merz dijo que no votará a favor de «una financiación de proyectos de la Unión Europea mediante eurobonos» tras la reunión informal en el castillo belga de Alden Biesen, cerca de Maastricht.

«No lo quiero y aunque lo quisiera, no podría porque el Tribunal Constitucional ha mostrado aquí al Gobierno alemán límites muy claros», añadió Merz.

Ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró a favor de la emisión de eurobonos para financiar el presupuesto de la UE. EFE

