El BCE atento a la caída del dólar, que pesará en su política de tipos los próximos meses

París, 28 ene (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) no tiene un objetivo sobre el tipo de cambio del euro pero observa con atención la depreciación del dólar y el posible efecto sobre la inflación, que tendrá efectos en sus decisiones sobre los tipos de interés en los próximos meses.

El gobernador del Banco de Francia (BdF), François Villeroy de Galhau, miembro del consejo de gobernadores del BCE, constató este miércoles que «el dólar baja significativamente frente a la mayor parte de divisas, incluido el euro», y consideró que «es un signo de menor confianza frente a la imprevisibilidad de la política económica estadounidense».

En un mensaje en su cuenta de Linkedin publicado con ocasión de la inauguración de una sucursal del BdF en Saint Etienne, explicó que había hablado de esa cuestión con los empresarios con los que se encontró en esa ciudad del este de Francia.

Puntualizó que aunque el BCE no tiene un objetivo sobre cuál debe ser el tipo de cambio del euro con otras monedas siguen «con atención» esa apreciación de la moneda única por las «consecuencias posibles de una menor inflación», sobre la que sí hay un objetivo de que se sitúe en un 2 % a medio plazo.

Y a ese respecto, afirmó que «es uno de los elementos que guiará nuestra política monetaria y nuestras decisiones sobre los tipos de interés en los próximos meses».

El euro supera este miércoles el umbral de 1,20 dólares, lo que supone su nivel más alto desde 2021, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no le importa la caída que sufre el billete verde.

El dólar se ha depreciado desde comienzos de año un 2 % frente al euro, pero hasta un 3 % frente al yen y un 3,5 % frente al franco suizo.

En su última reunión de diciembre, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo sin cambios su tipo de interés de referencia en el 2 %, al mismo nivel que se mantiene desde julio y su presidenta, Christine Lagarde, subrayó que «todas las opciones están encima de la mesa» dada la «incertidumbre mundial» en el terreno comercial y geopolítico. EFE

