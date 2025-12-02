El BCE considera imposible cumplir la propuesta de la CE para Ucrania

Fráncfort (Alemania), 2 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) considera imposible cumplir la propuesta de la Comisión Europea (CE) de respaldar un préstamo de 140.000 millones para Ucrania garantizado por activos rusos congelados desde 2022.

«Tal propuesta no está siendo considerada porque probablemente violaría los Tratados legales de la Unión Europea (UE) que prohíben la financiación monetaria», dijo a EFE este martes un portavoz del BCE.

El diario británico «Financial Times» informó previamente de que «el BCE se niega a respaldar un pago de 140.000 millones de euros para Ucrania, dando un golpe al plan de la UE de dar un préstamo de reparación avalado con activos rusos congelados».

Los activos del banco central ruso están inmovilizados en Euroclear, la infraestructura de custodia financiera con sede en Bruselas.

El plan de la CE para financiar a Ucrania los próximos dos años prevé que los Estados europeos proporcionen garantías estatales para asegurar que se comparte el riesgo de pago del préstamo de 140.000 millones de euros.

El «Financial Times» considera que algunos países europeos no podrían conseguir el efectivo rápidamente en caso de una emergencia y esto podría presionar a los mercados y crear problemas de liquidez.

La propuesta de la CE prevé que si en un momento dado los Estados no pueden pagar, el BCE deberá asumir los pagos.

Pero el BCE considera que es una propuesta que es imposible de cumplir porque el Tratado lo impide y va en contra de su mandato.

La propuesta deja con las manos atadas al BCE, que quiere una propuesta que pueda cumplir.

Por ello la CE ha comenzado a trabajar en otra propuesta alternativa que proporcionaría liquidez temporal para respaldar el préstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania, añade el «Financial Times». EFE

aia/jgb