El BCE considera imposible cumplir la propuesta de la CE para Ucrania

4 minutos

Fráncfort (Alemania), 2 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) considera imposible cumplir la propuesta de la Comisión Europea (CE) de respaldar un préstamo de 140.000 millones para Ucrania garantizado por activos rusos congelados desde 2022.

«Tal propuesta no está siendo considerada porque probablemente violaría los Tratados legales de la Unión Europea (UE) que prohíben la financiación monetaria», dijo a EFE este martes un portavoz del BCE.

El diario británico «Financial Times» informó previamente de que «el BCE se niega a respaldar un pago de 140.000 millones de euros para Ucrania, dando un golpe al plan de la UE de dar un préstamo de reparación avalado con activos rusos congelados».

La mayoría de los activos del banco central ruso inmovilizados en la UE está en Euroclear, una infraestructura de custodia financiera con sede en Bélgica, cuyo Gobierno ha redoblado en los últimos días su oposición a una iniciativa que considera arriesgada desde el punto de vista legal y financiero.

El plan de la CE para financiar a Ucrania los próximos dos años prevé que los Estados europeos proporcionen garantías estatales para asegurar que se comparte el riesgo de pago del préstamo de 140.000 millones de euros.

El «Financial Times» considera que algunos países europeos no podrían conseguir el efectivo rápidamente en caso de una emergencia y esto podría presionar a los mercados y crear problemas de liquidez.

La propuesta en la que está trabajando la CE prevé que si en un momento dado los Estados no pueden pagar, el BCE deberá asumir los pagos.

Pero el BCE considera que es una propuesta imposible de cumplir porque el Tratado lo impide y va en contra de su mandato.

La propuesta deja con las manos atadas al BCE, que quiere una propuesta que pueda cumplir.

Tras el rechazo de Fráncfort, el Ejecutivo comunitario está «buscando soluciones alternativas» para asegurar que la UE cuenta con la liquidez necesaria en caso de que tenga que devolver los activos al Banco Central de Rusia, según explicó la portavoz jefe comunitaria, Paula Pinho.

«Es una obligación asegurar que la UE, sus Estados miembros y entidades privadas siempre puedan cumplir con sus obligaciones internacionales, así que a la luz también de esta posición del BCE, estamos debatiendo cómo asegurar esta liquidez», dijo preguntada por la propuesta.

El préstamo de reparación esbozado hasta el momento prevé que Ucrania solo tenga que reembolsar el crédito a la UE una vez que Moscú haya pagado reparaciones de guerra y que el bloque use después esos fondos para que Euroclear devuelva a Rusia sus activos (que dejarían de estar inmovilizados cuando se levanten las sanciones).

Pero este mecanismo requiere garantías de que si las sanciones se levantan sin que Moscú haya pagado reparaciones habrá fondos suficientes rápidamente para pagar a Rusia, lo que no es fácil al tratarse de más de 180.000 millones de euros.

Bruselas preveía que los Estados proporcionen los avales y que el BCE actúe como garante de Euroclear si los gobiernos no pueden pagar con la velocidad necesaria, pero esta red de seguridad habría quedado descartada tras el rechazo de Fráncfort.

La Comisión Europea y la mayoría de países siguen viendo este préstamo como la mejor opción para financiar a Ucrania pese a que Bruselas ha planteado alternativas, como la emisión de deuda conjunta. De hecho, la CE prevé presentar esta misma semana la propuesta legislativa para el crédito pese a la creciente oposición de Bélgica.

Su primer ministro, Bart De Wever, ha argumentado en una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la que tuvo acceso EFE, que el préstamo pondría en peligro lograr un acuerdo de paz para Ucrania y provocaría turbulencias en los mercados financieros europeos al ser percibido como una confiscación. EFE

aia-lpc/ahg/ah