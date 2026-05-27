El BCE considera que la guerra en Irán puede ser un gran riesgo para países muy endeudados

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(Añade declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y datos del Informe de Estabilidad Financiera)

Fráncfort (Alemania), 27 may (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) considera que la guerra en Irán puede crear un riesgo importante para los países muy endeudados por el aumento de la rentabilidad de la deuda soberana, que ya ha llegado a máximos desde hace décadas y podría subir más ante la inflación y subidas de tipos.

El BCE destaca en su Informe de Estabilidad Financiera, publicado este miércoles, el riesgo de que se produzcan ventas masivas abruptas de bonos soberanos, lo que incrementaría aún más las rentabilidades en un momento en el que ya han subido los tipos de interés en los mercados, incluso, antes de que la entidad haya decidido incrementar el precio del dinero.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han desencadenado el encarecimiento de la energía y subidas de otros precios, de hecho, la inflación llegó en abril en la zona del euro al 3 % y se prevé que vaya a subir más.

Ventas masivas de bonos soberanos desde el inicio de la guerra Irán

Desde el ataque de EEUU e Israel a Irán se han producido ventas masivas en los mercados de bonos soberanos globales, también de la zona del euro, por el temor a la inflación y por las expectativas de que los bancos centrales suban los tipos de interés.

Un recrudecimiento o prolongación de las tensiones geopolíticas junto con el aumento de la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas «podría deteriorar la confianza de los mercados financieros y desencadenar ventas masivas abruptas y exponer las vulnerabilidades soberanas», según el informe del BCE.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo al presentar el informe que el funcionamiento de los mercados de bonos soberanos es ordenado pero que se pueden producir tensiones.

El BCE observa con atención la situación en los mercados de bonos soberanos, que también es un indicador de lo que ocurre en otros mercados, afirmó de Guindos en su última rueda de prensa como vicepresidente de la entidad porque su mandato de ocho años concluye el 31 de mayo.

De momento, según de Guindos, los movimientos han sido ordenados, los diferenciales están contenidos, pero los rendimientos de los bonos han subido.

Los mercados prevén que el BCE va a subir en junio las tasas de interés, actualmente en el 2 %, para frenar la inflación.

Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE se han mostrado recientemente acordes con estos pronósticos de los mercados.

Fuerte aumento de la rentabilidad de la deuda soberana

«La rentabilidad de los bonos soberanos ha subido mucho en las principales economías avanzadas a causa del aumento de las primas a plazo y la preocupación por la inflación», dice el BCE en el informe.

El resultado es que aumenta el coste de devolución de la deuda para muchos países, que están ya muy endeudados.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años ha llegado al 4,6 %, la del Bund alemán al 3,2 % y la del gilt británico al 5,1 %.

El BCE alerta de que los fondos de alto riesgo, cuya presencia aumenta en los mercados de bonos soberanos, pueden amplificar una subida abrupta de la rentabilidad.

El aumento de la rentabilidad de la deuda soberana de la zona del euro se puede producir también por contagio de lo que ocurre en otros mercados de bonos soberanos globales.

La deuda del Tesoro estadounidense ha servido de activo seguro desde el estallido de la guerra en Oriente Medio pero el mercado está preocupado por la credibilidad presupuestaria de EE. UU. debido a su elevado déficit.

Necesidad de aumentar el gasto en Defensa

Ahora los gobiernos de la zona del euro tienen que aumentar el gasto en defensa para cumplir los objetivos de la OTAN y esto genera dudas sobre la capacidad de pago de la deuda.

El sistema financiero global y la economía real entraron en el 2026 con una resistencia importante pero el impacto geoeconómico de la guerra en Oriente Medio pone a prueba esta resistencia, según el BCE.

«Una interrupción más persistente del suministro de energía y un crecimiento notablemente más débil podrían impulsar el ajuste del riesgo soberano», según el BCE.

La rentabilidad de los bonos soberanos de la zona del euro a largo plazo, a más de diez años, ya había subido mucho en 2025.

Los bancos de fuera de la zona del euro tienen más de un 50 % de los bonos soberanos de la zona del euro a largo plazo y están muy expuestos a pérdidas si las tasas de interés a largo plazo suben. EFE

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