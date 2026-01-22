El BCE considera que los tipos de interés al 2 % ofrecen suficiente flexibilidad

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFE).- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) considera que los tipos de interés en el 2 % ofrecen suficiente flexibilidad para responder a situaciones perturbadoras.

«Aunque el entorno es más incierto de lo habitual, el nivel actual de los tipos de interés ofrece suficiente flexibilidad para actuar en respuesta a impactos», dicen las actas de la reunión de política monetaria del BCE de mediados de diciembre, publicadas este jueves.

El BCE mantuvo en esa reunión los tipos de interés en el 2 % por unanimidad y dejó entrever que los mantendrá ahí los próximos meses porque considera que la inflación se va a estabilizar en su objetivo del 2 % a medio plazo.

«El Consejo de Gobierno podría ser paciente, aunque esto no se debería confundir con ser vacilante a actuar», dice el BCE en las actas.

El BCE consideró en diciembre en que estaba en un buen lugar desde el punto de vista de la política monetaria con los tipos de interés en el 2 %, «pero esto no significaba que la postura debía ser vista como estática».

El Consejo de Gobierno reitera que mantiene todas las opciones en cualquier dirección para las próximas reuniones y que reaccionará con rapidez en caso necesario porque «las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual».

El BCE consideró importante no dar la impresión de que el siguiente movimiento de los tipos de interés será en una determinada dirección.

Un miembro del Consejo de Gobierno consideró apropiado mantener los tipos de interés estables en el 2 % durante un periodo de tiempo prologado si no se producen eventos que cambien mucho la situación económica. EFE

aia/alf