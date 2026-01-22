El BCE considera que los tipos de interés al 2 % ofrecen suficiente flexibilidad

3 minutos

(Añade datos adicionales)

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFE).- El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) considera que los tipos de interés en el 2 % ofrecen suficiente flexibilidad para responder a situaciones perturbadoras.

«Aunque el entorno es más incierto de lo habitual, el nivel actual de los tipos de interés ofrece suficiente flexibilidad para actuar en respuesta a impactos», señalan las actas de la reunión de política monetaria de mediados de diciembre, publicadas este jueves.

El BCE mantuvo en esa reunión los tipos de interés en el 2 % por unanimidad y dejó entrever que los mantendrá ahí los próximos meses porque considera que la inflación se va a estabilizar en su objetivo del 2 % a medio plazo.

Además, el BCE consideró que «la economía se había mantenido resistente» pese a la incertidumbre geopolítica y a los cambios dramáticos en la políticas comerciales globales.

«Pese al entorno global desafiante, la actividad económica de la zona del euro estaba mostrando más resistencia de lo anticipado anteriormente con una demanda interna sólida y un fuerte impulso presupuestario que empieza a surtir efecto», dice el BCE en las actas.

El BCE previó en diciembre un crecimiento económico más fuerte impulsado por la demanda interna.

A pesar de la mayor perturbación en el comercio intrnacional desde la Segunda Guerra Mundial, el BCE pronosticó que la economía de la zona del euro crecerá un 1,4 % en 2025, un 1,2 % en 2026 , un 1,4 % en 2027 y un 1,4 % en 2028.

El BCE podría ser paciente antes de mover ficha

«El Consejo de Gobierno podría ser paciente, aunque esto no se debería confundir con ser vacilante a actuar», dice el BCE en las actas.

El BCE consideró en diciembre en que estaba en un buen lugar desde el punto de vista de la política monetaria con los tipos de interés en el 2 %, «pero esto no significaba que la postura deba ser vista como estática».

El Consejo de Gobierno reitera que mantiene todas las opciones en cualquier dirección para las próximas reuniones y que reaccionará con rapidez en caso necesario porque «las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual».

El BCE consideró importante no dar la impresión de que el siguiente movimiento de los tipos de interés será en una determinada dirección.

Un miembro del Consejo de Gobierno consideró apropiado mantener los tipos de interés estables en el 2 % durante un periodo de tiempo prologado si no se producen situaciones que cambien mucho la situación.

Los riesgos geopolíticos son elevados

El BCE consideró en la reunión de diciembre que los riesgos geopolíticos son elevados y pueden «aumentar la incertidumbre durante un periodo prolongado y afectar negativamente al crecimiento» de la economía de la zona del euro, según las actas.

«La incertidumbre geopolítica, el impacto de los aranceles al comercio y la posibilidad de un reajuste de los precios repentino en los mercados financieros globales» son riesgos para la estabilidad financiera en un momento en el que las bolsas están en máximos históricos.

El riesgo es que se produzca un contagio de EE.UU., donde las valoraciones de las acciones, sobre todo las de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, también están en máximos y pueden caer. EFE

aia/rcf