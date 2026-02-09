El BCE cree que la inflación en la eurozona se estabilizará en el objetivo del 2 %

(Actualiza con el resto del discurso inicial de Lagarde)

Estrasburgo (Francia), 9 feb (EFE).- La inflación de la eurozona, que en enero cayó tres décimas hasta el 1,7 %, se estabilizará en el medio plazo en torno al objetivo del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE), según expresó este lunes la presidenta, Christine Lagarde, ante el pleno del Parlamento Europeo.

En concreto, el aumento de los precios será del 1,9 % este año, del 1,8 % en 2027 y del 2 % en 2028, según las últimas estimaciones del BCE que Lagarde compartió a los eurodiputados en un debate sobre el informe anual de la actividad del emisor que la Eurocámara votará este martes.

Lagarde subrayó que en el contexto actual de «tensiones geopolíticas» y «incertidumbre política persistente» son necesarias «fuertes anclas domésticas de estabilidad y resiliencia», entre ellas una estabilidad de precios que es «una condición necesaria para el crecimiento sostenible, la competitividad y la inversión».

Además, la presidenta del BCE apuntó que la actividad económica en la zona euro ha sido sólida «a pesar del complicado entorno», con un crecimiento estimado del PIB del 0,3 % en el último trimestre de 2025 y del 1,5 % en el conjunto del pasado ejercicio, un comportamiento «mejor de lo esperado».

En este contexto, recordó Lagarde, el Consejo de Gobierno de la institución decidió el pasado jueves mantener el tipo de interés de referencia en el 2 % por quinta vez consecutiva.

«En el actual entorno incierto, nuestro enfoque dependiente de los datos y reunión a reunión para la política monetaria es el adecuado. Seguiremos con este enfoque, basando nuestras decisiones en un análisis cambiante de las perspectivas de inflación y los riesgos que la rodean, a la luz de los nuevos datos económicos y financieros, así como del comportamiento de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria», argumentó.

Señaló que el BCE da una «fuente clave de estabilidad» económica cumpliendo su mandato monetario, pero su contribución «no acaba ahí» puesto que también «juega un papel reforzando la resiliencia y competitividad en otras áreas esenciales que sostienen una economía de la zona euro dinámica y robusta».

Lagarde citó después, en concreto, la simplificación regulatoria y el futuro de los pagos, un ámbito en el que destacó la importancia de sacar adelante la versión digital del euro en la que está trabajando el BCE, y cuya arquitectura legislativa deben adoptar tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE (los Estados miembros).

A continuación advirtió de que la competitividad económica de Europa depende «en última instancia de un marco más amplio» y, en esta línea, consideró «esencial» avanzar en la denominada Unión de Ahorros e Inversión, el proyecto actual para profundizar los mercados europeos de capitales.

También abogó por eliminar las «barreras» y la «fragmentación» que tiene actualmente el mercado único y defendió para lograrlo la futura propuesta de la Comisión Europea para crear un «régimen 20» que funcione como ventanilla única para las empresas que quieran operar en toda la UE.

La presidenta del BCE instó también a «impulsar la innovación y proteger una autonomía estratégica abierta», a mejorar la productividad dentro del bloque, a apoyar sectores «estratégicamente relevantes» y a reducir las dependencias de terceros países en las cadenas de suministro.

«Estas reformas no son abstractas, son los cimientos prácticos de resiliencia y soberanía en un mundo en el que el poder económico se ejercita cada vez más a través de las finanzas, la tecnología y el comercio», sentenció precisamente en una semana en la que los líderes celebrarán el jueves una cumbre informal para debatir cómo reforzar la competitividad económica de la UE. EFE

