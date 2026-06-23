El BCE cree que la inflación permanecerá en torno al 3 % el resto del año

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Bruselas, 23 jun (EFE).- La inflación en la UE permanecerá levemente por encima del 3 % lo que resta del año, según afirmó este martes el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, quien atribuyó este incremento de los precios a la energía y, en particular, al encarecimiento de los combustibles.

«Pensamos que la inflación se situará un poco por encima del 3 % el resto del año, es bastante más que nuestro objetivo del 2 %», expresó el irlandés ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, en una sesión dedicada al impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

A juicio de Lane, la decisión de subir los tipos en 25 puntos, hasta el 2,25 %, en la última reunión del BCE fue «robusta» porque un «escenario» con la inflación «por encima del 3 % el resto de este año y principios del siguiente es un periodo largo de tiempo que requiere respuesta monetaria».

El economista jefe del BCE explicó que el encarecimiento de los precios se debe «principalmente» a la energía, que registró en mayo un incremento del 10,8 % que contrasta con el 2,4 % observado en el resto de componentes de la cesta.

El precio de los alimentos, enfatizó Lane, se ha ralentizado al 1,9 %, aunque el instituto emisor augura que «aumentará más tarde», al tiempo que se ha observado «algún repunte» de la inflación subyacente.

El economista irlandés subrayó que, dentro de los productos energéticos, el encarecimiento de sus precios está dominado por los combustibles usados en el transporte y eso hace que el ‘shock’ sea «muy diferente» al de 2021 y 2022, en el que tuvieron más peso el precio de la electricidad y del gas.

En todo caso, Lane señaló que los márgenes empresariales están «absorbiendo» parte del incremento de los costes, mientras que, aunque «todavía no se ha visto una respuesta en los salarios», el BCE estima que la compensación media por empleado crecerá un 3,2 % tanto este año como en 2027 y 2028, por encima de la inflación esperada.

«A diferencia de la última vez, esperamos que el trabajador medio mejore cada año sus condiciones de vida», expuso el economista jefe del BCE.

Sea como fuere, Lane enfatizó que la situación derivada del conflicto en Oriente Medio es «incierta» y por eso el BCE no se «compromete» con una senda predeterminada de decisiones sobre los tipos de interés y seguirá con un enfoque dependiente de los datos y «reunión a reunión».

«La crisis ha aumentado la incertidumbre y ésta durará hasta que tengamos un pacto duradero», afirmó, antes de indicar, no obstante, que la actividad económica de la eurozona es «bastante resiliente» a pesar del golpe sobre el crecimiento, y que la tasa de inflación ha sufrido hasta ahora un repunte «moderado» que «no es de la escala» del de 2022.

A estos factores hay que sumar el hecho de que el mercado laboral de la zona euro sigue teniendo un comportamiento «sólido» y el efecto de las inversiones del sector público ya sea a través de los recursos del fondo de recuperación post pandemia o de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. EFE

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