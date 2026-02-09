El BCE cree que la inflación se estabilizará en el objetivo del 2 %, según Lagarde

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 9 feb (EFE).- La inflación de la eurozona, que en enero cayó tres décimas hasta una tasa del 1,7 %, se estabilizará en el medio plazo en torno al objetivo del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE), según expresó este lunes la presidenta de la institución, Christine Lagarde, ante el pleno del Parlamento Europeo.

En concreto, el aumento de los precios será del 1,9 % este año, del 1,8 % en 2027 y del 2 % en 2028, según las últimas estimaciones del BCE que Lagarde compartió con los eurodiputados en un debate sobre el informe anual de la actividad del instituto emisor que la Eurocámara votará este martes.

Lagarde subrayó que en el contexto actual de «tensiones geopolíticas» e «incertidumbre política persistente», son necesarias «fuertes anclas domésticas de estabilidad y resiliencia», entre ellas una estabilidad de precios que es «una condición necesaria para el crecimiento sostenible, la competitividad y la inversión».

Además, la presidenta del BCE apuntó que la actividad económica en la zona euro ha sido sólida «a pesar del complicado entorno», con un crecimiento estimado del PIB del 0,3 % en el último trimestre de 2025 y del 1,5 % en el conjunto del pasado ejercicio, un comportamiento «mejor de lo esperado».

En este contexto, recordó Lagarde, el Consejo de Gobierno decidió el pasado jueves mantener el tipo de interés de referencia en el 2 % por quinta reunión consecutiva.

«En este entorno incierto actual, nuestro enfoque dependiente de los datos y reunión a reunión para la política monetaria es el adecuado. Seguiremos con este enfoque, basando nuestras decisiones en un análisis cambiante de las perspectivas de inflación y los riesgos que la rodean, a la luz de los nuevos datos económicos y financieros, así como del comportamiento de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria», argumentó. EFE

